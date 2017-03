Verlosung: Hier Bülent Ceylan abstauben!

Samstag, 11. März 2017, 15:12 Uhr

Lacher am laufenden Band – so die Spaßgarantie für Bülent Ceylans brandneue Doppel-DVD „Bu?lents Beste“ mit den Highlights aus „Die Bülent Ceylan Show 1 – 4“ und „Bülent & seine Freunde 1 – 2“. Legendär ist seine mit Augenzwinkern inszenierte Lebensgeschichte oder die Superhelden-WG mit Bülents größten Helden ganz privat.

Foto: Brainpool / Willi Weber

Ausgezeichnet u.a. mit dem dem Deutschen Comedypreis als „Bester Comedian“, „dem Bambi“, dem „Deutschen Fernsehpreis“ sowie ausverkauften Arenen und hohen Einschaltquoten, gehört der gebürtige Mannheimer zur Speerspitze seines Genres. Halb deutsch, halb türkisch, als eingedeutschter Türke oder getürkter Deutscher nimmt Ceylan sich in verschiedenen Rollen am liebsten selbst aufs Korn. Aber nicht nur, vor allem nimmt er die Eigenarten von Mannheimern und Deutsch-Türken auf die Schippe.

Nun ist die fette DVD-Box „Bülent’s Beste“ da!

Bülent Ceylan, der 1976 geborene Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, schaffte den Durchbruch mit seinem Programm „Döner for one – mit alles“ (2002), gefolgt von „Halb getürkt“ und „Kebbabel net“. Für seine angestrebte Bühnenkarriere brach er sein Studium der Philosophie und Politikwissenschaften ab. Unterstützt von dem Comedy-Autor Roland Junghans, der das erste Bühnenprogramm für ihn schrieb, hatte Bülent Ceylan sein Metier gefunden und konnte fortan die Palette seines parodistischen und pointenreichen Humors voll ausschöpfen. Zwischendurch nutzte er sein großes Talent immer wieder als Schauspieler: Als Mustafa tritt er in mehreren Folgen der TV-Serie „Hausmeister Krause“ auf und spielt in der Sitcom „Bewegte Männer“ eine feste Rolle.

Foto: Brainpool

Im Mai 2009 betritt Bülent Ceylan die Bühne der mit 10.000 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena in Mannheim und begeistert mit seinem Programmquerschnitt „Bülent Ceylan – live“. Die Sendung wird im September 2009 bei RTL gesendet und erreicht die beste Einschaltquote des Tages.

Ein Jahr später erhält er seine erste eigene RTL-Show „Die Bülent Ceylan Show“ – vom Start weg ein Publikumsmagnet. Der Rest ist Geschichte…

Foto: Brainpool

klatsch-tratsch.de verlost 3 DVD-Boxen „Bülent’s Beste“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 30. März 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Bülent Ceylan‘. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.