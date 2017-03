50 Cent dreht wieder mit Sylvester Stallone

Sonntag, 12. März 2017, 20:56 Uhr

Drei Stars werden neben Sylvester Stallone in ‚Escape Plan 2′ spielen. Der Schauspieler war bisher der einzig bestätigte Star der Fortsetzung, ein Engagement von Arnold Schwarzenegger steht noch aus. Allerdings wurden nun laut ‚Deadline‘ drei weitere Gesichter für den Streifen bekanntgegeben.

Einer davon ist schonmal Pleitegeier Curtis „50 Cent“ Jackson, der bereits im ersten Teil als Rech-Experte Hush zu sehen war. Jamie King wird in die Rolle der Abigail Ross schlüpfen, die im ersten Teil von Amy Ryan verkörpert wurde. Auch Dave Bautista wird an Bord des Sequels sein, bisher ist aber noch nicht klar, in welcher Rolle. Der Film ist eine amerikanisch-chinesische Produktion und die Dreharbeiten werden wohl noch in diesem Frühjahr beginnen. Steven C. Miller ist als Regisseur dabei. Ob Stallones Kumpel Arnie zurückkehrt, steht derweil noch in den Sternen.

Nachdem Stallone im letzten Jahr für einen Oscar nominiert war, ihn allerdings nicht bekam, erklärte Schwarzenegger in einem Video: „Sly, immer dran denken: Ganz egal, was die anderen sagen, für mich bist du der Beste. Du bist der Gewinner, ich bin stolz auf dich.“ Die zwei kennen sich von den Dreharbeiten zu ‚Escape Plan‘ und ‚The Expendables 3‘, aber auch privat verstehen sich die beiden Action-Stars blendend.