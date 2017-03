Adele: In diesem Koffer geht's mitten durchs Publikum zur Bühne!

Sonntag, 12. März 2017, 18:50 Uhr

Eines der letzten großen Geheimnisse von Britenstar Adele auf ihren Stadion-und Arena-Konzerten wurde jetzt enthüllt. Denn die Sängerin wird des öfteren in einem Koffer zur Bühne geschoben – mitten durch ein komplett ahnungslose Publikum.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Ein Insider hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen und laut ‚Herald Sun‘ verraten, dass Großbritanniens derzeit größter Popstar immer in einen großen Tourkoffer verfrachtet wird. Das würde auch erklären warum die Sängerin immer etwas schwitzend auf die Bühne kommt. Normalerweise gibt es in den verschiedenen Sport- und Konzertarenen immer eine Reise von Tunneln, in der die Künstler die Bühne erreichen, bei der Stadiontour von Adele z.B. ist das allerdings durchaus ein logistisches Problem, wenn die Bühne mitten im Studion- oder Arena-Rund ist. Dort gibt es oft keine Tunnel.

Um zu vermeiden, dass Adele von ihrem Weg aus den Stadionkatakomben in die Mitte des Stadions gelangt, ohne von Fans aufgehalten zu werden, soll sie immer in einem großen Tourkoffer mit Mini-Lüftungsschlitzen verfrachtet, in dem sie sitzt und falls es länger dauert, sich mit einem iPad die Zeit vertrödelt.

Der Nachteil: Adele entsteigt dem Sperrholz-Monstrum immer etwas schweißgebadet. Adele sagte dazu laut ‚Daily Mail‘: „Wie ich zur Bühne komme bringt mich echt ins Schwitzen. Ich bin klatschnass. Ich kann es Dir bis zum Schluß nicht verraten. Aber Du wirst lachen, wenn du es rauskriegst!“

Foto: Youtube/Mumu Entanga

Der Show-Insider sagte nun zu dem bislang für die allgemeine Öffentlichkeit recht gut behüteten Geheimnis (das hartnäckige Fans ja sicher schon etwas länger kennen dürften): „Adele sitzt für einige Minuten in dem Koffer, wenn sie aus ihrer Garderobe in die Mitte der Menge gebracht wird. Die meisten ihrer Fans nehmen einfach an, dass Ausrüstung drin ist, aber eigentlich ist es ihr Idol“.

