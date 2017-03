Jennifer Lopez mit Alex Rodriguez im Liebesurlaub?

Sonntag, 12. März 2017, 9:19 Uhr

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez gönnen sich einen Urlaub auf den Bahamas. Die Sängerin und ihr neuer Lover flogen laut ‚The Post‘ am Freitagabend von Miami nach Marsh Harbour – angeblich auch mit einem Privatjet,damit es keiner mitbekommt.

Foto: Michael Wright/WENN.com, Derrick Salters/WENN.com

Von dort aus ging es dann mit dem Boot weiter, das sie zu ihrem kleinen Paradies, dem ‚Bakers Bay Golf & Ocean Club‘ brachte. Der Hotspot ist beliebt bei den Promis, so suchten auch Jennifer Garner und Ben Affleck dort nach einem „Versteck“, als das Liebes-Aus bekannt wurde. Laut eines Bekannten verbringen J-Rod die Zeit im Haus eines Freundes. „Es ist noch sehr frisch, aber Jennifer und Alex sind sehr verliebt“, so der Insider.

Die ‚Ain’t Your Mama‘-Hitmacherin und der Ex-Sportprofi sollen sich letzten Monat bei der Beauty-Show der 47-Jährigen in Las Vegas getroffen haben. Seither sollen sie sich heimlich daten. Der 41-Jährige passt tatsächlich gut in das Beuteschema der Künstlerin, die zuletzt mit Drake (30) und Casper Smart (29) zusammen war. Vor kurzem stellte sie allerdings klar, dass sie nie auf das Alter ihrer Partner achten würde.