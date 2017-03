Andreas Bourani und Toni Garrn ein Paar?

Montag, 13. März 2017, 18:36 Uhr

Was geht da zwischen dem Hamburger Supermodel-Export Toni Garrn (24) und Sänger Andreas Bourani (33)? Die beiden Stars wurden am Wochenende zusammen beim Basketball-Spiel von Alba Berlin gesehen. Ganz vertraut saßen sie nebeneinander. Bannt sich hier ein neues deutsches Traumpaar an?

Ein Beitrag geteilt von ALBA BERLIN (@albaberlin) am 11. Mär 2017 um 10:25 Uhr

Kann es sein, dass Toni Garrn nach Jahren in den USA jetzt mal wieder in den heimischen Gewässern nach einem Boyfriend fischt ? Das Supermodel ist erst seit drei Monaten offiziell wieder Single. Zuvor war sie anderthalb Jahren mit dem Basketball-Player Chandler Parsons (28) zusammen und davor datete sie für ungefähr ein Jahr den Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio (42).

Bei, Spiel von Alba Berlin wurde sie jetzt mit dem Ex-“The Voice of Germany“-Coach Andreas Bourani gesehen. Sichtlich vertraut folgten die beiden konzentriert dem Basketball-Spiel. Bandeln die beiden etwa an oder sind sie einfach nur Homies? Toni sagte natürlich Letzteres zur ‚Bild‘-Zeitung: „Wir sind seit einem halben Jahr befreundet, aber kein Paar. Ich bin glücklicher Single.“

Garrn trennte sich im letzten Jahr von dem amerikanischen Basketballer Chandler Parson. Im letzten Sommer zeigten sich die beiden noch schwer verliebt bei den Filmfestspielen in Cannes. Doch offenbar reichte es nicht aus, um die große Liebe des Lebens zu werden. Freunden zufolge soll sich das Paar „freundschaftlich getrennt“ haben. (LK/Bang)