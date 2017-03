Best Dress of the Day (458): Heidi Klum stiehlt allen die Show

Montag, 13. März 2017, 17:53 Uhr

Anlässlich der Verleihung der Kids` Choice Awards am Samstagabend in Los Angeles zeigte sich Topmodel Heidi Klum in einer faszinierenden Robe auf dem orangefarbenen Teppich.

Heidi Klum in Versace

Die 43-Jährige, die in den USA eher als „TV Persönlichkeit beritelt wird, erschien in einer kunstvollen Kreation aus dem Hause Versace. Das bodenlange Kleid bestand aus einer raffinierten Stoffkonstruktion in den Farben Schwarz, Orange und Weiß. Der figurbetonte Schnitt setzte Heidis Kurven perfekt in Szene. Insgesamt konnte der Look durch moderne Eleganz punkten und überzeugte außerdem mit angesagten Cut-Outs am Oberteil.

Foto: Frazer Harrison/KCA2017/Getty Images for Nickelodeon

Heidi kombinierte ihr Kleid mit schwarzen Sandaletten und verzichtete auf prunkvolle Juwelen oder bunten Nagellack. Auch ihr Makeup überzeugte schlicht und dezent. Ihr blondes Haar trug die schöne Model-Mama glatt und zu einem Mittelscheitel frisiert.

Uns konnte Heidi einmal mehr mit ihrem Stilgefühl überzeugen und ist somit unser Fashionliebling des Tages! (HA)