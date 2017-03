Jennifer Lopez: Vorschnelles Liebes-Selfie mit Alex Rodriguez?

Latina Jennifer Lopez (47) hat am Sonntag (12. März) ein Liebes-Selfie mit einem Herrn gepostet, der verdächtig nach ihrem angeblichen Neuen Alex Rodriguez (41) aussieht.

Dann scheint es sich die Sängerin und Schauspielerin aber wieder anders überlegt zu haben und löschte das vielsagende, intime Bild schnell wieder. Die Ex-Gattin von Marc Anthony (48) soll mit dem US-Baseballspieler mit dem Spitznamen ,A-Rod’ gerade auf einem romantischen Liebesurlaub auf den Bahamas weilen. Dort würden sie offenbar Zeit im Haus eines Freundes im ‚Bakers Bay & Ocean Club’ verbringen. Und dabei scheint die Latina gestern wohl von ihren Gefühlen übermannt worden zu sein und entschied sich in einem Moment, ihre neue Liebe mit einem Instagram-Bild offiziell zu machen. Möglicherweise.

Sneaky Lover: Jennifer Lopez Posts Instagram Vid Of Herself Canoodling With Alex Rodriguez Then Deletes https://t.co/Bma3R6562U pic.twitter.com/Av7KYSuSzc

— Bossip (@Bossip) 13. März 2017