Traumpaar Frank Otto (59) und Nathalie Volk (20) auf den Seychellen

Montag, 13. März 2017, 19:17 Uhr

Kann das wirklich Liebe sein? Die Beziehung zwischen dem Medienunternehmer Frank Otto (59) und dem Jung-Model Nathalie Volk (20) erhitzt seit einiger Zeit die Gemüter.

Foto: VOX / Filmpool Entertainment

Mit leidenschaftlichen Zungenküssen in aller Öffentlichkeit und zweideutigen Anspielungen über ihr Sexleben befeuern sie die Boulevardpresse. Doch die 40 Jahre, die sie trennen, verbinden das ungleiche Paar auch. Frank Otto, einer der fünf Erben des Hamburger Otto-Imperiums, ist engagierter Umweltschützer. Gemeinsam mit der „Deutschen Meeresstiftung“ setzt er sich für unsere Natur ein.

Die schöne Nathalie ist dabei immer an seiner Seite. Das Model möchte nämlich zur Charity Lady umschulen. Deshalb reisen sie gemeinsam auf die Seychellen, um das dortige Korallensterben zu stoppen. Ansonsten bringt es Nathalie laut ‚Bild‘-Zeitung auf den Punkt: „Es ist einfach so, dass Frank schon vieles im Leben erlebt hat. Ich sag’s mal knallhart: Ich hab mein Leben vor mir, Frank hat seines schon hinter sich.“

Foto: VOX / Filmpool Entertainment

Das Paar gewährt in der heutigen Folge von „Goodbye Deutschland“ (ab 20.15 Uhr bei VOX) intime Einblicke in seine Beziehung, lädt den Zuschauer in die gemeinsame Hamburger Millionenvilla ein und erklärt, was sie aneinander begeistert. Die schöne Nathalie gewährt jedenfalls interessante Einblicke in die Zweisamkeit: „An einem Tag hat mir Frank mal Ohrringe für 85?000 Euro geschenkt, einfach so. Mein Traummann! Er meint, ich bin die Liebe seines Lebens, und alle Frauen, die er vorher hatte, hatten nie eine Bedeutung für ihn.“ Keine Ahnung was Ottos zwei Ex-Frauen und deren vier Kinder dazu sagen… (KT)