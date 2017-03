Brigitte Nielsen: Ihre Wirtshaus-Kuppelshow startet

Dienstag, 14. März 2017, 16:11 Uhr

Bei „Wirt sucht Liebe“ bringt Hollywood-Star Brigitte Nielsen fünf Single-Wirte mit ihren potenziellen Traumfrauen zusammen! Nachdem sich die Männer in der Auftaktfolge, die im vergangenen August bei RTL II zu sehen war, der Damenwelt präsentierten, hatten sie die Qual der Wahl.

Brigitte Nielsen. Foto: RTL II

Aus einer Vielzahl eingegangener Bewerbungen mussten sie ihre Favoritinnen auswählen. Nun geht es in den neuen sechs Folgen ans Kennenlernen, dem sowohl die Wirte als auch die Bewerberinnen mit Schmetterlingen im Bauch entgegenfiebern.

Der bayerische Jungwirt Sebastian (28) zum Beispiel betreibt einen idyllischen Landgasthof im Allgäu, Mietkoch Markus (29) bietet auf Mittelaltermärkten authentische Gerichte an. In seiner Pizzeria setzt der kölsche Italiener Angelo (35) auf Familientradition und italienisches Flair. Alfred (58) zeigt sich in seinem Biker-Treff hingegen gern von seiner harten Seite, während der tanzbegeisterte Hotelier Georg (51) gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel eine echte „Männerwirtschaft“ betreibt.

Alfred (58) zeigt sich in seinem Biker-Treff gern von seiner harten Seite. Foto: RTL II

Doch eins haben die fünf Wirte trotz aller Unterschiede gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach der großen Liebe – und Hollywoodstar Brigitte Nielsen unterstützt sie dabei. Nach einem ersten Kennenlernen entscheiden die Single-Gastronomen, mit welchen Bewerberinnen sie eine Woche verbringen möchten. In diesem Rahmen lernen die Frauen die Wirte, ihre Freunde und Familien und nicht zuletzt die Gaststätten kennen.

In seiner Pizzeria setzt der kölsche Italiener Angelo (35) auf Familientradition und italienisches Flair. Foto: RTL II

Im Arbeitsalltag und bei Einzeldates wollen die Single-Wirte herausfinden, ob die Chemie zwischen ihnen und den Bewerberinnen stimmt. Nach drei Tagen müssen sie sich für eine Frau entscheiden, mit der sie das Abenteuer Liebe wagen möchten. Auch Brigitte Nielsen ist gespannt auf die Lovestorys ihrer Schützlinge: Wer wird die große Liebe finden und bald zu zweit hinter der Theke stehen?

„Wirt sucht Liebe“: Folgen 2 bis 7 ab 24. April 2017, montags um 20:15 Uhr bei RTL II