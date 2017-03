Dieser rasende Jack Russell Terrier ist neuer Youtube-Star

Dienstag, 14. März 2017, 20:13 Uhr

Olly, ein süßer, überenergiegeladener Jack-Russell-Terrier-Welpe (zehn Wochen alt) ist derzeit der neue Internetstar. Seine „Performance“ beim Durchlauf des Hindernisparcours der ‚Crufts’-Hundeshow in Birmingham am Wochenende wurde auf YouTube mittlerweile schon fast vier Millionen Mal angeklickt.

Damit ist also ganz offensichtlich ein neuer Viral-Hit geboren. Und das völlig zu recht, denn von dem kleinen Vierbeiner, der die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte, kann sich so mancher eine Scheibe abschneiden. Olly schien über das Absolvieren des Parcours so aufgeregt, wie jemand, der etwas zuviel Koffein intus hat. Dieser Übereifer und die unglaublich ansteckende Freude führte dann auch gleich zu Anfang dazu, dass sich das Hündchen erst einmal sehr unsanft hinlegte. Das klatschte dann auch so laut, dass der süße Vierbeiner sich sicherlich weh getan haben muss.

Wer aber denkt, dass Klein-Olly davon irgendwie beeindruckt war, liegt völlig falsch. Dieser stand wie ein Champion nämlich sofort wieder auf und weiter ging’s mit dem Parcours. Da war natürlich schon klar, dass der Kleine nicht mehr gewinnen konnte aber den kümmerte das gar nicht.

Erst einmal flitzte er voller Freude weiter über das Grün, auch wenn er dabei erst einmal die völlig falsche Richtung einlegte. Da konnte sich auch der kommentierende Moderator vor Lachen nicht mehr halten. Zu einem Zeitpunkt hob Olly dann bei einem Sprung auch wortwörtlich so richtig in die Luft ab, was seiner wahnsinnigen Energie geschuldet war. Fast hätte sich der Vierbeiner dabei überschlagen aber den ließ das immer noch total kalt. Dann machte das Tier zwischendurch noch einen neugierigen Abstecher an den Rand des Parcours, was den Moderator zu der witzigen Bemerkung veranlasste: „Olly ist völlig verrückt, wie man sehen kann.“ Und welche Lehre kann man offensichtlich daraus ziehen? Es zählt nicht, wie oft man hinfällt, man muss einfach nur weiter machen – und das noch mit einem Lächeln, ganz so wie der neue Liebling der Herzen Olly…(CS)