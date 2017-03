Joey Heindle: Hochzeitstermin steht

Dienstag, 14. März 2017, 18:08 Uhr

Joey Heindle und seine Justine werden noch dieses Jahr vor den Traualtar treten. Der 23-Jährige schwebt mit seiner Verlobten auf Wolke sieben. Beide können es nicht mehr erwarten, sich das Ja-Wort zu geben.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Der genaue Termin für ihre Hochzeit ist jetzt auch bekannt gegeben worden. “Heute und morgen laufen die Vorbereitungen zur Hochzeit. Ich bin total aufgeregt!“, postet Joey bei Facebook. Der ehemalige ‚DSDS‘-Teilnehmer und seine Liebste ließen sich bei jedem Schritt begleiten. Ein Kamerateam war stets dabei, um zu filmen wie die beiden Turteltauben beispielsweise Torte, Eheringe und Location für den Anlass auswählten.

Auch eine Hochzeitsplanerin hat das Paar. Diese enthüllte nun im RTL-Interview das große Geheimnis: Joey und Justine treten am 5. Mai diesen Jahres vor den Traualtar! Mehr Details zur Hochzeit haben der Sänger und seine Verlobte aber noch nicht verraten. Wenn die Trauung aber so romantisch wie der Antrag wird, können sich die Zuschauer auf einige schöne Momente freuen. Joey fiel vor seiner Herzensdame nämlich während der Pferdeshow ‚Apassionata‘ in Dortmund auf die Knie und machte ihr ein Liebesgeständnis.