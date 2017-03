Lea Michele: Neues Album "Places" kommt im April

Dienstag, 14. März 2017, 15:22 Uhr

Lea Michele meldet sich Ende April mit ihrem zweiten Studioalbum „Places“ zurück! Die Schauspielerin kennt man vor allem durch ihre Rolle der Rachel Berry in der erfolgreichen US Serie „Glee“ sowie durch ihre Rolle der Hester Ulrich in der kürzlich ausgestrahlten US Serie „Scream Queens“.

Foto: SonyMusic

Das Debütalbum von Lea Michele „Louder“ erreichte Platz 4 der US Top 200 Albumcharts und sie erreicht durch ihre sozialen Medien über 15 Millionen Menschen. Nachdem bereits der Titel „Love Is Alive“ kürzlich Premiere feierte, erschien gestern der zweite Titel vom neuen Album, „Anything`s Possible“.

