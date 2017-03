Mariah Carey: Ihre Hairstylistin wurde verhaftet

Dienstag, 14. März 2017, 8:20 Uhr

Mariah Careys Hairstylistin (früher hieß das Friseuse) wollte 400 Pillen schmuggeln. Normalerweise stehen die Stylisten und Bediensteten von Prominenten durchweg im Hintergrund und versuchen, Schlagzeilen über ihre Arbeitgeber anzukurbeln, als selbst für welche zu sorgen.

Mariah am Wochenende bei den Kids’ Choice Awards mit den Zwillingen

Moroccan und Monroe Cannon. Foto: Apega/WENN.com

Doch nun kam der große Schock für die 46-jährige Pop-Diva. Wie das Promi-Portal ‘TMZ’ berichtete, soll die Hairstylistin Danielle Priano wegen illegalen Besitzes von verschreibungspflichtigen Medikamenten festgenommen worden sein. Zwar wurde die erschreckende Nachricht jetzt erst publik, allerdings soll der Vorfall schon vor einem Monat, am 12. Februar am Buffalo Niagara International Airport im US-Bundesstaat New York passiert sein. Auf dem Weg zum Flugzeug seien bei Danielle Priano bei der Sicherheitskontrolle 400 Mittel in der Reisetasche sowie der Geldbörse gefunden worden sein. So sollen sich Medikamente wie Oxycodon, Xanax, Hydrocodon und Adderall darunter gewesen sein.

Letzteres wird normalerweise bei Konzentrationsschwäche angewandt, ist momentan allerdings als Hollywood-Droge bekannt, mithilfe derer Stars schlank bleiben und lange Auftritte standhalten können. Ob die Stylisten, die auch bei Jennifer Lopez angestellt war, die Drogen für sich selbst dabei hatte, ist unklar. Fakt ist, dass sie sich vor Gericht verantworten muss. Aktuell plädiert sie auf unschuldig.