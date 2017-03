Nathalie Volk: So schwer fiel ihr der Umzug zum 59-jährigen Freund

Dienstag, 14. März 2017, 9:06 Uhr

Ich-Darstellerin Nathalie Volk spricht offen über ihr neues Leben mit Versandhaus-Erbe Frank Otto. Die 20-jährige Castingshow-Teilnehmerin und ihr 39 Jahre älterer Freund sind zwar erst seit knapp einem Jahr zusammen, doch die Beziehung ist beiden sehr ernst.

Denn für das schöne Model war es nicht nur die erste Beziehung, sondern auch der Auszug aus dem mütterlichen Zuhause. Zwar lebt das It-Girl nun in Alster-Nähe in der Villa des Milliardärs, doch der Auszug aus dem niedersächsischen Soltau war trotzdem nicht leicht. So erzählte sie in der Sendung ‘Goodbye Deutschland’ am Montagabend: „Von Zuhause Ausziehen, das war sehr tragisch für mich. Das hat viel mit mir gemacht. Unglaublich viele Sachen sind neu auf mich zugekommen, ich musste auch erst mal lernen, mit diesen Dingen umzugehen, das zu verarbeiten, das war auch manchmal nicht so einfach.“





Doch trotzdem sei sich die schöne Nathalie sicher, bald mit dem 59-Jährigen verheiratet zu sein, der sich ihr gegenüber offenbar gerne spendabel zeigt, wie sie erzählt: „An einem Tag hat mir mal Frank Ohrringe für 85.000 Euro geschenkt, einfach so. Mein Traummann!“ Dass ihr Partner auch ihr Vater sein könnte, weiß die brünette Schönheit und sagt im Interview mit ‘Bild am Sonntag’ unmissverständlich: „Ich sags‘ mal knallhart, ich habe mein Leben noch vor mir, er hat sein Leben schon hinter sich.“

Nathalie Volk wurde als zickige Contestantin mit 16 Jahren bei „Germanys next Topmodel“ bekannt.