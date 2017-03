"You Are Wanted": Giga-Premiere zum größten deutschen Serienstart

Dienstag, 14. März 2017, 12:13 Uhr

Der bisher größte deutsche Serienstart aller Zeiten steht bevor: Amazon feiert die Premiere seiner Thrillerserie „You Are Wanted“ mit mehr als 2000 Fans und VIPs am Mittwoch, 15. Mär, im CineStar im Sony Center Berlin.

Foto: Amazon Inc.

Zuschauer in Deutschland und der ganzen Welt können die Ankunft der Stars wie Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Tom Beck und Karoline Herfurth am roten Teppich per Live-Stream ab 18 Uhr bei Amazon Video auf Facebook verfolgen.

Auf dem Roten Teppich dürfen sich die Fans neben Stars aus der Serie wie Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth, Tom Beck, Toni Garrn, Catrin Striebeck, Edin Hasanovic, Louis Hofmann (demnächst selber Serienstar bei Netflix) und Katrin Bauerfeind auf zahlreiche weitere bekannte Gäste freuen wie die Schauspieler Anna Thalbach, Dieter Hallervorden, oder Fahri Yardim.

Foto: Amazon Inc.

Die irische Alternative Rock Band Walking on Cars, Gewinner des Amazon Music Newcomer Awards 2016, tritt mit mehreren Songs live am Roten Teppich auf, darunter „Always Be With You“ aus dem offiziellen „You Are Wanted“ Soundtrack.

Ab 17. März steht die sechsteilige Thriller-Serie „You Are Wanted“ von und mit Matthias Schweighöfer bei Amazon Prime Video zur Verfügung. „Die Serie verspricht Nervenkitzel und Spannung in Serie mit einem Staraufgebot, das mich stolz macht“, sagt Schweighöfer.

Foto: Amazon Inc.

Der 36-Jährige übernimmt nicht nur die Hauptrolle des Lukas Franke, er ist zugleich auch Regisseur und Produzent. Darsteller an seiner Seite sind u.a. Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth, Tom Beck, Catrin Striebeck, Edin Hasanovic, Louis Hoffmann, Kathrin Bauerfeind und Topmodel Toni Garrn in ihrer ersten Serienrolle. Schweighöfer über seinen Kameramann: „Mit Bernhard Jasper hatte ich ein visuelles Auge an meiner Seite und Ideen ließen sich sehr schnell umsetzen. Diese Intensität und Leidenschaft, mit der unser Team produziert hat, wird auch der Zuschauer spüren.“