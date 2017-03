Zehn kuriose Fakten über die Rolltreppe zum 125. Jahrestag!

Dienstag, 14. März 2017, 22:48 Uhr

Die Rolltreppe heißt eigentlich Fahrtreppe? „Rechts stehen, links gehen“ stimmt gar nicht immer und überall? Und wo rollt die kürzeste Fahrtreppe der Welt? Zum 125. Geburtstag des Patents auf einen „endlosen Fahrsteig“ zehn kuriose Fakten.

Ob in U-Bahn-Stationen, Kaufhäusern oder am Flughafen – Rolltreppen sind Alltag. Hunderte Millionen Menschen werden täglich von ihnen befördert, leise, sicher und sauber. Am Mittwoch (15. März) vor 125 Jahren wurde in den USA erstmals ein Patent für eine Rolltreppe ausgegeben – zum Geburtstag zehn kuriose Fakten:

1. Die erste Rolltreppe war gar keine, sondern eher eine Art schräges Fahrband. Erfinder Jesse Reno aus dem US-Bundesstaat Kansas installierte es laut Guinness Buch der Rekorde 1895 zwei Wochen lang im New Yorker Vergnügungspark Coney Island. Rund 75.000 Besucher fuhren darauf. Auch an der New Yorker U-Bahn-Station Cortland Street soll in dieser Zeit eine erste Rollbahn installiert worden sein.

2. Heute gibt es allein in den USA nach Angaben des Aufzug- und Rolltreppenverbandes rund 35 000 Rolltreppen, die täglich mehr als 245 Millionen Menschen befördern.

3. Die wohl längste Rolltreppe der Welt fährt in der St. Petersburger U-Bahn: 137 Meter.

4. Die längste freistehende Rolltreppe der Welt steht in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Im Innenhof des Hauptquartiers des TV-Senders CNN führt sie über 62 Meter acht Stockwerke hoch. Wer mit ihr fahren will, muss allerdings eine Tour durch das CNN-Gebäude buchen.

5. Die kürzeste Rolltreppe hat gerade einmal fünf Stufen und führt über 83 Zentimeter im japanischen Kawasaki.

6. Auch Wendelrolltreppen gibt es, zum Beispiel in einem Shoppingcenter in San Francisco. In einigen Läden in New York gibt es beispielsweise auch eigene Rolltreppen für Einkaufswägen.

7. Rechts stehen, links gehen? Das gilt in vielen Ländern der Welt als Rolltreppen-Etikette. Allerdings nicht in allen – und mancherorts nicht mehr. So hoben die Betreiber der U-Bahn im chinesischen Nanjing die Regel kürzlich auf, weil die Rolltreppen sich links und rechts zu unterschiedlich abnutzten.

8. Die Rolltreppe heißt offiziell eigentlich Fahrtreppe.

9. Alles rund um die Fahrtreppe regelt in der EU die Norm EN 115. Je nach Neigung dürfen Fahrtreppen demnach mit 0,5 bis 0,75 Metern pro Sekunde unterwegs sein. Der Handlauf darf auf keinen Fall langsamer und nur bis zu zwei Prozent schneller sein.

10. Eine ganz besondere Bedeutung haben Rolltreppen im kolumbianischen Medellín. Jahrzehntelang beherrschte Drogenkriminalität die Stadt, insbesondere die an steilen Berghängen gelegenen Armenviertel. Eines davon, die Comuna 13, bekam 2011 mehrere insgesamt fast 400 Meter lange Rolltreppen, die das Viertel besser zugänglich machten und dabei halfen, die Kriminalität in den Griff zu bekommen. (Christina Horsten, dpa)