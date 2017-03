Alexandra Maria Lara über "You Are Wanted": "Es ist so fesselnd!"

Mittwoch, 15. März 2017, 18:08 Uhr

Noch zwei Tage bis zum Start der ersten deutschen Amazon Original Serie. Ab 17. März steht die sechsteilige Thriller-Serie „You Are Wanted“ von und mit Matthias Schweighöfer bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Foto: Amazon Inc.

„You Are Wanted ist ein aufregendes und besonderes Projekt“, sagt die hinreißende Alexandra Maria Lara. Die vielbeschäftigte Schauspielerin, seit 2009 mit Britenstar Sam Riley verheiratet, sagte dazu weiter: „Zum einen hat man vom ersten Drehtag an gespürt, dass alle Beteiligten hochmotiviert waren, mit dieser Serie gemeinsam Neuland zu betreten. Zum anderen ist die Geschichte, die erzählt wird, so fesselnd, dass man sich ihr nicht entziehen kann – man ist wie elektrisiert.“

Foto: Amazon Inc.

Alexandra Maria Lara spielt Hanna, Ehefrau von Lukas Franke (Matthias Schweighöfer). Ihr perfektes Leben mit Haus im Grünen, glücklicher Familie und erfüllendem Berufsleben zerbricht jäh, als Lukas gehackt wird und plötzlich nicht nur alle Gewissheiten über den Mann an ihrer Seite infrage gestellt werden, sondern auch die Gesundheit ihrer Familie auf dem Spiel steht.

Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über ihre Amazon Prime Video App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.