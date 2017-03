Ben Affleck mit Suchtberater bei den Oscars?

Mittwoch, 15. März 2017, 12:40 Uhr

Ben Affleck soll in Begleitung eines Suchtberaters bei den Oscars gewesen sein. Der Schauspieler habe so angeblich sicherstellen wollen, dass er den Abend über nüchtern bleibt. Im Januar wurde Affleck mit der Suchtberaterin Elizabeth Weaver abgelichtet.

Ben Affleck mit best Buddy Matt Damon bei den Oscars. Foto: Richard Harbaugh/ A.M.P.A.S.

Ein angeblicher Vertrauter berichtete jetzt gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ben hat viel Zeit mit ihr verbracht in den letzten Wochen, um seine Alkoholsucht zu bekämpfen. Ben nimmt sich sein Vorhaben, nüchtern zu bleiben, sehr zu Herzen. Er möchte es für seine Kinder schaffen. Ben würde alles für seine Kinder tun und er hofft, dass sich so seine Beziehung zu Jennifer Garner verbessert.“ Am Dienstag (14. März) gestand der 44-Jährige auf Facebook seine Abhängigkeit: „Ich habe eine Behandlung gegen meine Alkoholsucht abgeschlossen; etwas mit dem ich in der Vergangenheit bereits konfrontiert war und es auch in Zukunft sein werde. Ich möchte mein Leben genießen und der beste Vater sein, der ich sein kann.“

Ben Affleck und Bruder Casey bei den Oscars. Foto: Mark Suban/ A.M.P.A.S.

Er fügte hinzu: „Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass es keinen Grund zur Scham gibt, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt und eine starke Unterstützung für jemanden sein kann, der Hilfe braucht, sich aber nicht traut, den ersten Schritt zu machen.“

Vermeintliche Schwächen hatte der Superhelden-Darsteller Affleck zuletzt im Januar eingeräumt, als er unerwartet bekanntgab, beim neuen „Batman“-Film doch nicht Regie zu führen. Er könnte nicht beide Rollen – als Hauptdarsteller und Regisseur – leisten, teilte er mit. Im vergangenen Jahr war der 44-Jährige zum ersten Mal als Batman in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ zu sehen gewesen. Auch in „Justice League“ ist Affleck von November an im Fledermauskostüm auf der Leinwand zu sehen. (Bang/dpa)