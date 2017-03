Hilary Duff enttäuscht: "Ich ziehe wirklich die alten Männer an!"

Mittwoch, 15. März 2017, 17:39 Uhr

Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (29) ziert gerade das Cover der April-Ausgabe des ‚Redbook’-Magazins. Im Interview mit der US-Frauenzeitschrift verriet sie ihre Ansichten darüber, bereits einmal geschieden zu sein.

Die 29-Jährige heiratete den Hockeyspieler Mike Comrie (36) 2010, mit dem sie auch den Sohn Luca (4) hat. Die Ehe wurde letztes Jahr jedoch schon geschieden. Seither hatte sie eine kurze Beziehung mit ihrem Personal Trainer Jason Walsh und im Januar wurde ihr erst eine neue Liebelei mit Sänger Matthew Koma (29) nachgesagt.

Offiziell bestätigt ist bisher aber noch nichts. Hilary Duff äußerte sich dann gegenüber ‚Redbook’ auch generell dazu, was die „Datingszene“ derzeit für sie hergibt. Sie verriet: „Ich denke nie, dass es scheiße ist, Single zu sein, bis ich mit meinen Freundinnen in Los Angeles fortgehe und die Auswahl schrecklich ist. Ich ziehe wirklich die alten Männer an!“ so die 29-Jährige schockiert.

Auch das gemeinsame Sorgerecht mit ihrem Ex-Gatten für den Sohn Luca, bei dem sie ihren Kleinen zwischendurch dem Papa überlassen muss, finde sie offenbar nicht gerade „prickelnd“. Die Sängerin und Schauspielerin erklärte: „Manche meiner Freunde sagen mir: ‚Gott, das muss doch so gut sein. Du kannst eine Pause von deinem Kind einlegen, weil du ihn mit dem Vater teilst.’“ Und sie ergänzte: „Ich bin geschieden und das nervt. Nun, es nervte eine ganze Weile lang; aber nun ist es normal. Aber es ist wahr, so kriege ich eine Pause. Ich hatte Luca für mich selbst für ein paar Wochen ohne irgendwelche Hilfe, als Mike [Comrie] unterwegs war und als er Heim kam sagte ich einfach: ‚Er gehört dir! Bye!“ Hilary Duff scheint mittlerweile also offenbar ganz gut mit der Scheidung zurecht zu kommen…(CS)