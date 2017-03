Karoline Herfurth über "You Are Wanted": "Ich finde die Erzählweise spannend"

Mittwoch, 15. März 2017, 12:55 Uhr

Noch drei Tage bis zum Start der ersten deutschen Amazon Original Serie „You Are Wanted“, die in Berlin heute Abend große Premiere feiert. Ab 17. März steht die sechsteilige Thriller-Serie von und mit Matthias Schweighöfer bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Foto: Amazon Inc.

Mit dabei ist auch Karoline Herfurth (Fack Ju Göhte) als Bloggerin Lena Arandt. „You Are Wanted ist für mich außergewöhnlich, weil ich dieses Genre spannend finde und diese Art von Thriller wahnsinnig gerne einmal umsetzen wollte“, sagt die Ausnahmeschauspielerin und Regisseurin (SMS für Dich).

„Ich finde die Erzählweise spannend, die eine Serie mit sich bringt, die Art und Weise Figuren zu entwickeln und in sie einzutauchen. Die Zusammenarbeit mit Matthias Schweighöfer war auch etwas, das mich sehr gereizt hat. Er ist jemand, der ganz genau sieht, was man macht und punktgenau fordern kann. Er hat ein wahnsinniges Tempo im Entwickeln und im Spielen. Das macht einfach Spaß.“

Foto: Amazon Inc.

In „You Are Wanted“ wird der junge Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) brutal aus seinem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wer steckt hinter der Verschwörung?

Prime-Mitglieder können die Serie übrigens exklusiv über ihre Amazon Prime Video App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.