Pharrell Williams: Das ist also sein Must-Have auf Reisen

Mittwoch, 15. März 2017, 19:30 Uhr

Pharrell Williams verrät, was sein Must-Have unter den Accessoires ist. Der Sänger modelt für die neue Kampagne des französischen Modelabels ‚Chanel‘. Die Marke hat gerade eine neue Handtasche sowie eine Duftreihe herausgebracht.

‚Harper’s Bazaar Online‘ verrät der ‚Happy‘-Hitmacher: „Ich habe die ‚Larger Style‘ und sie eignet sich perfekt zum Reisen. Ich hänge sie mir um und trage sie wie eine Messenger-Tasche. Ich habe meine Hände frei und komme schnell an die wichtigen Dinge ran.“ In seine Tasche packe der Star nie viel rein: „In der Regel habe ich mein Handy und meine Kopfhörer in meiner Hosentasche und zusätzlich habe ich dann die ‚Gabrielle‘-Tasche von ‚Chanel‘, wo ich meine anderen Sachen rein tue: Aux-Kabel, Erdbeer-Minze-Bonbons, ein Buch, Handdesinfektionsmittel und einen Schal.“

Williams ist als erster Mann in einer ‚Chanel‘-Handtaschenwerbung zu sehen. Der Musiker und Stil-Experte ist seit langer Zeit fester Bestandteil der von Karl Lagerfeld ausgesuchten ‚Chanel‘-Familie. So ist er bereits für die Marke über den Laufsteg gelaufen und spielte in einem Kurzfilm mit. Lagerfeld möchte damit zeigen, dass die ‚Gabrielle‘-Tasche nicht nur Frauensache ist. „Es ist nicht sehr feminin im Sinne von chichi“, so der Modezar.