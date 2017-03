Richard Lugner ist wieder frisch verliebt - und sie ist 46!

Mittwoch, 15. März 2017, 19:39 Uhr

Richard „Mörtel“ Lugner hat eine Neue. Der 84-Jährige ist gerade frisch von seiner Ex-Frau Cathy getrennt, doch nun hat ihn Amors Pfeil wohl schon wieder getroffen. Dies verrät der Baumeister höchstpersönlich im Gespräch mit dem Magazin ‚Bunte‘.

Richard Lugner mit Bambi, einer Ex. Starpress/WENN.com

Bisher hatte der Österreicher bekanntlich wenig Glück in der Liebe. Doch mit seiner neuen Freundin könnte nun alles anders sein. Denn: Sie passt eigentlich so gar nicht in das Beuteschema des Frauenhelds. „Sie ist 46 Jahre alt und wohnt hier in der Nähe“, verrät der prominente Herr. Eine echte Überraschung, schließlich war Lugner zuletzt immer mit deutlich jüngeren Damen liiert. Doch diesmal scheint es dem Millionär ernst zu sein. So erklärt er: „Ich kann mir eine Zukunft mit ihr sehr gut vorstellen. Es passt einfach. Sie ist eine anständige Frau und hat viele Vorzüge.“

Bereits seit 19 Jahren würden sich die beiden kennen. Bisher habe es nur nicht funktioniert, weil die zwei immer in anderen Beziehungen gewesen waren. Wie der Wiener weiter gesteht, hätte sich das Paar allerdings schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Das soll sich aber nun so schnell wie möglich ändern. „Vermutlich treffen wir uns zuhause am offenen Kamin“, berichtet er von seinen romantischen Plänen.