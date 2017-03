"Sleepless" mit Jamie Foxx: Hier Tickets absahnen!

Mittwoch, 15. März 2017, 13:49 Uhr

Der packende Action-Thriller „Sleepless – Eine tödliche Nacht“ (seit Sonnerstag im Kino) markiert das Hollywood-Debüt von Regisseur Baran bo Odar, der ja mit der deutschen Produktion „Who Am I“ bereits sein außergewöhnliches Talent zeigte.

Für seinen neuen Film konnte der Schweizer mit Oscar-Preisträger Jamie Foxx, der demnächst in „Baby Driver“ zu sehen ist, einen der gefragtesten Schauspieler für die Hauptrolle gewinnen. An Foxx‘ Seite überzeugen Michelle Monaghan („Source Code“) und der Rapper T.I. („Ant-Man“).

Jamie Foxx wurde bekannt durch seine Rollen in „Django Unchained“,“Jarhead“ sowie „Ray“, der ihm einen Oscar einbrachte.

“ der ihm einen Oscar einbrachte. Die Rolle des verdeckten Ermittlers Vincent reizte Foxx. „Ich wollte jemanden spielen, der Ecken und Kanten hat“, erläutert er, der neben Tom Cruise schon einmal in einem Thriller mitspielte, dessen Handlungszeitraum sich auf eine Nacht beschränkt – Michael Manns „Collateral“.

Foxx sieht in Vincent den Mann von nebenan. „Doch er befindet sich in einer extrem verzweifelten Lage. Er will seine Freundin und sein Kind zurück, gleichzeitig wird ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und er wird wiederholt von einem Typen attackiert, der mit dem Terminator verwandt sein könnte“, fasst Foxx die besonderen Herausforderungen seiner Figur zusammen. „Vincent nimmt statt dem Dienstweg öfter mal eine Abkürzung und setzt auf Risiko. Das geht ab und zu ins Auge. Er ist zwar ein Gesetzeshüter, doch wenn dein Sohn in Gefahr schwebt, ist das Ganze gleichzeitig eine verdammt persönliche Angelegenheit. Er würde alles für den Jungen tun.“

