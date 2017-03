So kam Joe Jonas zu seinem Sixpack

Mittwoch, 15. März 2017, 14:10 Uhr

Joe Jonas wird von einem Personal-Trainer in Form gebracht. Für die ‚Guess‘-Kampagne musste der 27-Jährige DNCE-Sänger viel tun. Um in der Unterwäsche-Kollektion einen perfekten Körper zu präsentieren, engagierte der Sänger einen Personal-Trainer.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Über seine Vorbereitungen für das Shooting verrät er der Zeitung ‚Metro‘: „Es war eine tolle Sache, Teil der ‚Guess‘-Kampagne zu sein und zugleich eine große Herausforderung. Man muss sich an eine Diät und das Training halten. Da ich so viel gereist bin, musste ich mich wirklich zusammenreißen und durfte keiner Versuchung nachgeben. Ich hatte oft Box-Training und ein Trainer kam mit mir auf Tour.“ Auch der Ernährungsplan war eine Umstellung für den gebürtigen Amerikaner: „Ich musste sehr viel Proteine zu mir nehmen, weil man so viel trainiert und eine Menge Kalorien verbrennt.“ Über die Zusammenarbeit mit dem großen Modelabel zeigt sich der Star sehr begeistert.

Mehr zu Joe Jonas: „Trau dich, grottenschlecht zu sein!“

In einem Statement verkündete er: „Es fühlt sich großartig an, von Paul Marciano als männlicher Markenbotschafter für die Unterwäsche-Kollektion von ‚Guess‘ ausgewählt zu werden. Ich freue mich so sehr, dass ich diese Erfahrung machen und die Marke repräsentieren darf.“ Und die Ergebnisse des Shootings können sich sehen lassen. Der gestählte Sixpack des DNCE-Frontmanns beweist, dass sich das harte Training ausgezahlt hat.