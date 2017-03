Zayn Malik hat nur noch Augen für Gigi Hadid

Mittwoch, 15. März 2017, 9:41 Uhr

Hach Gottchen! Zayn Malik will für immer mit Gigi Hadid zusammen sein. Der 24-jährige Sänger ist seit über einem Jahr mit dem Model zusammen und findet, dass die Beziehung immer stärker und besser werde.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Nun veröffentlichte er ein Video im Rahmen seiner ‚Versus Versace‘-Kampagne, in dem er nochmals seine Liebe zu dem 21-jährigen Model beteuert. Der Clip wurde auf der Twitter-Seite von ‚Versace‘ veröffentlicht und zeigt Gigi, wie sie fragt: „Wenn du alleine bist, wen willst du dann bei dir haben?“ Worauf Zayn antwortet: „Dich.“ Nach einer Pause reagiert das schöne Mannequin gerührt: „Danke Baby.“

Mehr: Gigi Hadid mit erstem arabischen Vogue-Cover

Derweil sprach das ehemalige One Direction-Mitglied darüber, dass er trotz seiner regelmäßigen Angstzustände mit der Musik weitermachen wolle. Kritiker hätten ihm zwar geraten, sich einen anderen Beruf auszusuchen – das komme für den dunkelhaarigen Schönling allerdings nicht in Frage. Er erklärte auf Twitter: „Vor einer Weile hat mal jemand zu mir gesagt, Musik wäre nicht mein Ding und ich solle etwas anderes probieren. Ich denke, wir alle sind in etwas gut, in dem wir nicht gut sein sollten.“