Best Dress of the Day (459): Emma Watson beweist ihr Stilgefühl

Donnerstag, 16. März 2017, 16:50 Uhr

Dass Schauspielerin Emma Watson weiß, wie man mit einem schicken Fashionauftritt alle Blicke auf sich zieht, hat sie mittlerweile mehrmals bewiesen. Auch am vergangenen Montag konnte die schöne Britin mit ihrem Look auf dem roten Teppich der Filmpremiere von „Die Schöne und das Biest“ in New York überzeugen.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Emma Watson in Christopher Kane

Die 26-Jährige glänzte in einer eleganten, schwarzen Robe von Christopher Kane. Das bodenlange Kleid bestach mit einem figurbetonten Schnitt und raffinierten, transparent hinterlegten Cut-Outs am Oberteil. Weitere Hingucker waren eine glamouröse Schleppe und ein femininer Rückenausschnitt mit überdimensionaler Schleife. Das Outfit sorgte für einen luxuriösen und damenhaften Auftritt und setzte Emma perfekt in Szene.

Dazu kombinierte die „Noah“-Darstellerin eine schwarze Clutch und silbernen Schmuck. Ihr Haar trug sie zu einer hübschen Hochsteckfrisur gestylt und wählte einen edlen Rotton für die Lippen. (HA)