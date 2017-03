Ed Sheeran schwärmt von dieser Traumpartnerin

Donnerstag, 16. März 2017, 10:36 Uhr

Ed Sheerans Traum wurde wahr, als er mit Beyoncé auf der Bühne stand. Der ‚Shape Of You‘-Interpret hat bereits einige Male mit der ‚XO‘-Sängerin gemeinsam performt, ein Traum wäre es jedoch für ihn, wenn die zwei Musiker eines Tages zusammen einen Song aufnehmen könnten.

Ed verrät dem ‚People‘-Magazin: „Nachdem ich mit Beyoncé singen durfte, glaube ich, dass sie ganz oben auf der Liste ist. Nur neben ihr auf der Bühne zu stehen lässt mich besser aussehen – einfach, weil sie so unglaublich ist. Sie hat diese Aura des Talents um sie schweben. Mit ihr zu proben, sie von Nahem zu hören ist einfach etwas, das man bewundern kann. Auch, wenn meine Karriere morgen endet, wäre ich immer noch imstande, meinen Enkeln zu erzählen, dass ich mal mit Beyoncé gesungen habe.“

Während Ed von einer Zusammenarbeit mit Queen Bey träumt, geht für eine Darstellerin von ‚Game Of Thrones‘ ein ganz eigener Traum in Erfüllung, Maisie Williams, Darstellerin der Arya Stark, ist ein riesiger Fan des Sängers, weshalb die Produzenten Ed für eine kleine Rolle engagiert haben.

Bei einem ‚South by Southwest‘-Interview für die Show sagte David Benioff: „Seit Jahren versuchen wir, Ed Sheeran vor die Kamera zu kriegen, um Maisie zu überraschen und dieses Jahr hat es endlich geklappt.“ Bisher gibt es noch keine Details darüber, welche Rolle Ed in der neuen Staffel, die am 16. Juli starten soll, übernehmen wird.