Kendall Jenner: Hat sie die Diebe reingelassen?

Donnerstag, 16. März 2017, 18:47 Uhr

Kendall Jenner wurde in ihrem Haus in den Hollywood Hills bestohlen. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star vermisst Schmuck im Wert von rund 186.000 Euro.

Die 21-Jährige, die süchtig ist nach Sit-Ups, hatte am Mittwochabend ein paar Freunde zu einer Party zu sich ins Haus eingeladen und musste noch in der Nacht feststellen, dass sich jemand an ihrer Schmuck-Box vergriffen hatte. Schon während der Party habe die schöne Brünette einen Warn-Alarm gehört, dass jemand unerlaubt eine Tür geöffnet habe. Das Model habe sich aber nichts dabei gedacht. Anschließend habe Kendall nach Angaben von ‚TMZ‘ um Mitternacht das Haus verlassen und ihre Gäste bei sich zuhause allein gelassen. Als sie um 1 Uhr nachts zurück kehrte, sah sie, dass ihre Schmuck-Box offen war. Daraufhin habe sie die Polizei gerufen.

Insider bestätigen, dass es absolut keine Anzeichen eines Einbruchs gegeben habe und es vielmehr danach aussehe, als ob der Dieb genau wusste, wo Kendall ihre Klunker aufbewahrte. Der Reality-Star hat also höchstwahrscheinlich den Dieb selbst zu sich ins Haus eingeladen. Ganz schön bitter…