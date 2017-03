Mischa Barton äußert sich jetzt zum Sex-Tape

Donnerstag, 16. März 2017, 12:23 Uhr

Mischa Barton spricht offen über den Sex-Tape-Skandal. Die 31-Jährige leide sehr unter dem Verrat eines ehemaligen Liebhabers. Am Mittwoch (15. März) sprach sie auf einer Pressekonferenz über das vermeintliche Sex-Tape, das im Internet zum Verkauf angeboten wurde.

Foto: Winston Burris/WENN.com

„Ich bin durch eine unglaublich harte und anstrengende Zeit gegangen. Das ist eine schmerzhafte Situation und ein Albtraum wurde Wirklichkeit, als ich erfahren habe, dass jemand, den ich geliebt und vertraut habe, meine intimsten und privatesten Momente ohne meine Zustimmung mit versteckten Kameras gefilmt hat. Und dann habe ich etwas noch Schlimmeres erfahren – jemand versucht, diese Videos zu verkaufen und an die Öffentlichkeit zu bringen.“

Anderen Frauen soll das eine Warnung sein, so Barton weiter: „Ich möchte andere Frauen vor diesem Schmerz und dieser Demütigung schützen. Keine Frau sollte durch so was durch müssen und ich bin Lisa Bloom, der Firma ‚Bloom‘ und allen meinen Freunden so dankbar, die mit mir durch diese schreckliche Erfahrung gegangen sind. Es ist wirklich hart, aber ich bin froh, dass ich jetzt für mich selbst einstehe.“

Mehr zu Mischa Barton: Erklärung für wirren Anfall

In einem Statement ihrer Anwältin hieß es zuvor: „Frau Barton stimmt keinerlei Veröffentlichung solcher Aufnahmen zu.“ Des weiteren drohte sie: „Ich habe ein Botschaft für alle, die diese Fotos und Aufnahmen von Frau Barton verbreiten: Wir werden euch finden und euch zur Rechenschaft ziehen.“