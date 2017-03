Toni Garrn nahm für Schweighöfer-Serie Deutschunterricht

Donnerstag, 16. März 2017, 11:57 Uhr

Das Hamburger Topmodel Toni Garrn arbeitet international und spricht deshalb viel Englisch. Der Knaller: Um sich auf Deutsch besser ausdrücken zu können, nahm sie eigens für Matthias Schweighöfers erste Serie Unterricht.

Die 24-Jährige hat für ihre Rolle in der Amazon-Prime-Serie „You Are Wanted“ nach eigenen Worten Nachhilfe-Unterricht genommen. Das sei nötig gewesen, weil sie mittlerweile sehr viel Englisch spreche, wie die Laufstegschönheit am Mittwochabend am Rande der Premiere der Serie in Berlin sagte. „Und jetzt muss ich mich in der Serie richtig artikulieren.“

Natürlich zog die sympathische, 181m große Blondine und Ex von Leonardo DiCaprio am roten Teppich im Sony Center gestern Abend mit ihrem kurzen Lederrock und einem schlichten weißen T-Shirt alle Blicke auf sich. Auf Instagram postete sie gleich selbst Bilder von ihrem Auftritt.

Garrn spielt an der Seite von Tausendsassa Matthias Schweighöfer (36) die Assistentin in einem Hotelmanagement. In dem Sechsteiler „You Are Wanted“ geht es um einen Mann (Schweighöfer), dessen Identität bei einem Hackerangriff geklaut wird. Die Serie läuft an diesem Freitag auf Amazon Prime Video an. (dpa/KT)