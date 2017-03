"You Are Wanted" vor dem Start: Die Presse jubelt (größtenteils)

Donnerstag, 16. März 2017, 18:25 Uhr

Startschuss für „You Are Wanted“: Ab Freitag stehen alle sechs Folgen des ersten deutschen Amazon Originals zum unbegrenzten Streamen bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video bereit.

Foto: Amazon Inc.

Und nun bleibt nur noch die Frage: Wird die sechsteilige Serie nach dem monströsen Hype den Erwartungen gerecht? Das sagt die deutsche Presse zur Thrillerserie von und mit Matthias Schweighöfer:

„Eine deutsche Serie wie diese gab es noch nie. (BILD am Sonntag)

„…hochspannende Thriller-Tiefen mit Binge-Watching Potential.“ (SZ Fernsehen)

„Der Spannungspegel bleibt hoch.“ (Berliner Zeitung)

„Action und jede Menge Spannung“ (Huffington Post)

Foto: Amazon Inc.

„Matthias Schweighöfer und Amazon bieten mit „You Are Wanted“ hochklassig produzierte, gut besetzte und zunehmend spannende Unterhaltung auf internationalem Niveau. Unsere Empfehlung: Weiterschauen!“ (filmstarts)

„Ein hoher Spannungspegel, spektakuläre Aufnahmen mitten in Berlin und Schauspieler mit Leinwanderfahrung“ (RP Online)

„You Are Wanted ist eine ernste, spannende Serie.“ (DER SPIEGEL)

„Matthias-Schweighöfer-Hater müssen jetzt ganz tapfer sein: Anders als viele erwarten, ist seine Amazon-Serie „You Are Wanted“ ganz großartig geworden. Das liegt auch an dem ungewöhnlichen Erzähltempo.“(STERN)

Foto: Amazon Inc.

„You Are Wanted ist der Auftakt für ein Jahr hochwertiger deutscher Serien. Es könnte ihr internationaler Durchbruch werden.“ (FOCUS)

„Das Experiment ist gelungen. […] You Are Wanted will man tatsächlich schon nach wenigen Minuten unbedingt weiterschauen.“ (teleschau)

„’You Are Wanted‘ (…) ist zu Schweighöfers One-Man-Show geworden. Was, einerseits, bedeutet, dass die Serie nun eine Hauptfigur hat, die chronisch von allen gemocht werden will. Und weshalb ihr, andererseits, fehlt, was bei so einer Serie nicht fehlen darf: Nebenfiguren mit eigenem Profil und Charaktere, die dem Star nicht nur als Sparringspartner dienen. (FAZ)

Foto: Amazon Inc.

„’You Are Wanted‘ wandelt sich von einem subtilem Hacker-Krimi zum abgründigen Verschwörungs-Thriller, der die deutsche Serienlandschaft in Schwung bringen könnte – sich für die internationale Oberliga aber noch zu wenig traut. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.“ (Meedia)

Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über ihre Amazon Prime Video App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.