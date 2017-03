"Alien Covenant": Der neue deutsche Trailer ist da

Freitag, 17. März 2017, 12:11 Uhr

Als die Besatzung des Kolonieschiffs „Covenant“ auf einem unbekannten, scheinbar paradiesischen Planeten in einem weit entfernten Teil der Galaxie landet, ahnen sie nicht, dass hier das absolute Grauen lauert.

Foto: Twentieth Century Fox

Am 18. Mai 2017 geht die legendäre Alien-Reihe mit „Aloen: Covenant“ in die nächste Runde. Im neuen, deutschen Trailer gibt es weitere Eindrücke von der spannenden Fortsetzung des Kult-Franchise von Star-Regisseur Ridley Scott. Der Meister kehrt zurück in sein erschaffenes Alien-Universum. Die Crew des Kolonieschiffs „Covenant“ ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am anderen Ende der Galaxie. Dort entdecken sie etwas, das zunächst wie ein unentdecktes Paradies erscheint.

Tatsächlich stellt es sich aber als dunkle, gefährliche Welt heraus. Nachdem sie eine Bedrohung von „kaum vorstellbarem Ausmaß“ entdecken, müssen sie einen erschütternden Fluchtversuch starten.

Zur Besetzung gehören der unverwüstliche Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollet, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England und Benjamin Rigby.