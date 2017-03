"Crooked House": Jede Menge Stars in neuem Agatha-Christie-Krimi

Freitag, 17. März 2017, 19:56 Uhr

Agatha Christie-Fans dürfen sich freuen. Passend zum Geburtstag der „Queen of Crime“ kommt ihr Weltbestseller „Das krumme Haus“ auf die große Leinwand! „Crooked House“ wird der Concorde Filmverleih am 14. September 2017 bundesweit in die deutschen Kinos bringen.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Erzählt wird eine der klassischen Geschichten, die Krimi-Anhänger lieben: Ein Haus. Ein Mord. Und viele Verdächtige.

Die Werke Christies verkauften sich bis heute weltweit rund vier Milliarden Mal, womit sie zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte zählt. Regie führte Gilles Paquet-Brenner („Dark Places – Tödliche Erinnerung“); das Drehbuch schrieb Oscar-Gewinner Julian Fellowes („Downton Abbey“, „Gosford Park“).

In den Hauptrollen sind die Charakterdarstellerinnen Glenn Close („Eine verhängnisvolle Affäre“), Christina Hendricks („Mad Men“, „Drive“) und Gillian Anderson („Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“) zu sehen. Die Newcomer Max Irons („Seelen“, „Die Frau in Gold“) und Stefanie Martini („Emerald City“, „Doctor Thorne“) ergänzen die hochkarätige Darstellerriege.

Foto: Concorde

Und darum geht’s: Als Charles (Max Irons) nach Ende des Krieges endlich nach England zurückkehrt und offiziell um die Hand seiner Sophia (Stefanie Martini) anhalten will, kommt den beiden eine Familientragödie dazwischen: Sophias Großvater Aristide wurde vergiftet. Sophia, durch den Vorfall völlig verstört, möchte erst in die Ehe einwilligen, wenn der Mord aufgeklärt und der Täter gefunden ist. Charles beginnt somit auf eigene Faust zu ermitteln und findet bald heraus, dass nur ein Mitglied der Familie der Mörder sein kann. Doch wer hätte ein Motiv, den Familien-Tyrann ins Jenseits zu befördern? Eines Tages findet Charles ein kleines Notizbuch. Plötzlich dämmert ihm eine schreckliche Erkenntnis…