Drake: Neues Projekt nicht nur bei Apple Music zu haben

Drakes ‚More Life‘-Projekt wird nicht nur auf Apple Music verfügbar sein. Der 30-Jährige Megastar hat seit der Gründung im Jahr 2015 eng mit dem Streamingdienst zusammen gearbeitet. In einem Deal sicherte er dem Service zwei exklusive Alben, ein exklusives Musikvideo, TV-Werbung und Tour-Sponsoring zu.

Dennoch wird Berichten zufolge das heiß ersehnte Playlist-Projekt des Stars nicht nur für Apple zugänglich sein. Die neuen Tracks werden auch auf Spotify und Amazon erscheinen. Am Samstag (18. März) wird das Projekt höchstwahrscheinlich veröffentlicht werden. Dies bestätigte gestern (16. März) ein Spotify-Post auf Twitter: „New @Drake.#MoreLife coming soon. (sic)“. Das ‚Pitchfork‘-Magazin berichtete zudem, dass die Songs zur gleichen Zeit bei Amazon wie bei Apple Music verfügbar sein werden.

Schon im letzten Jahr kündigte der ‚Hotline Bling‘-Hitmacher das neue Projekt an: „Ich möchte eine Playlist machen, ich möchte euch eine Auswahl von Songs geben, die zu eurem Soundtrack des Lebens werden. Es wird also eine Playlist werden.“

Der ‚One Dance‘-Hitmacher gab außerdem bekannt, dass er gerne als ein Künstler in Erinnerung behalten werden möchte, der Emotionen hervor ruft. „Ich möchte, dass die Leute gespannt bleiben, ich möchte ihnen neue Musik geben, sie wissen lassen, dass ich immer auf der Suche nach Neuem bin. Ich mache das, damit ich als ein vorausdenkender Künstler in Erinnerung bleibe. Ich möchte, dass sich Leute an mich erinnern“, erzählte er auf dem ‚Cal Cast‘-Podcast.