Ed Sheeran mit 15 Songs in den deutschen Charts!

Freitag, 17. März 2017, 15:27 Uhr

Superstar Ed Sheeran lässt sich in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, die Butter nicht vom Brot nehmen.

Der britische Superstar hat mit seinem aktuellen, nach unserer Auffassung soliden, aber echt überbewerteten Album „÷“ weiter die Nase vorn und platziert parallel starke 15 Songs in der Top 100. Davon schneiden „Shape Of You“ (eins), „Galway Girl” (fünf) und „Castle On The Hill” (sieben) am besten ab.

Die „bekannteste unbekannte“ Band der Welt aka SDP bleibt ihrer Linie treu und betrachtet „Die bunte Seite der Macht“ vom Silberplatz aus. Auch der Vorgänger „Zurück in die Zukunst“ erreichte 2015 die zweite Position. Fury In The Slaughterhouse, die 2008 eigentlich auseinander gingen, anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens nun aber wieder durch Deutschland touren, legen ihr Jubiläumswerk „30 – The Ultimate Best of Collection“ auf Rang drei ab.

Yvonne Catterfeld hat das Image des Soap-Sternchens längst abgelegt und präsentiert sich als ernstzunehmende Künstlerin mit anspruchsvollen Texten und eigenem Label. Ihr neues Studiowerk „Guten Morgen Freiheit“ debütiert auf Position vier und beschert ihr die beste Platzierung seit zwölf Jahren.

In den Single-Charts klettert der türkisch-niederländische DJ Burak Yeter („Tuesday“, mit Danelle Sandoval, haben wir hier vorgestellt) von sechs auf drei und hat nur noch Ed Sheeran sowie Kygo & Selena Gomez („It Ain’t Me“) vor sich. Die höchsten New Entries, Stargate feat. P!nk & Sia („Waterfall“, 47), sind mit allen Wassern gewaschen und kommen vor Rekordrapper Kollegah („Legacy“, 51) ins Ziel.

