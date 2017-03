Liam Payne jubelt: "Du wachst an den schönsten Plätzen auf"

Freitag, 17. März 2017, 17:40 Uhr

Liam Payne war schon immer in Cheryl Cole verliebt.Der Ex-One Direction-Star und die ehemalige Girls Aloud-Sängerin erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Wie der werdende Vater gesteht, könnte er nicht glücklicher sein – vor allem, da er schon von früh auf für die 33-Jährige geschwärmt hat.

Foto: Alan West/WENN.com

Der Künstler berichtet: “Es ist so. Auf eine nicht-klischeehafte Art ist es seltsam, jeden Tag aufzuwachen und sprichwörtlich deinen Traum zu leben. Du wachst an den schönsten Plätzen auf.“ Im Gespräch mit dem ‚Rollercoaster‘-Magazin erklärt er: “Es ist offensichtlich, dass ich die allerschönste Freundin der Welt habe. Sie ist absolut umwerfend. Sie ist meine Traumfrau, seit ich jünger war. Sie ist einfach super.“ Obwohl der One-Direction-Star, der ein eigenes Album plant, nicht direkt auf die Schwangerschaft seiner Liebsten zu sprechen kommt, verrät er: “Wir sind super glücklich. Es ist eine sehr persönliche und wertvolle Zeit für uns.“

Der 23-Jährige zeigt sich äußerst dankbar dafür, die hübsche Brünette an seiner Seite zu haben. Denn sie habe im Prinzip das selbe in ihrer Karriere erlebt wie er auch: Erst startete Cheryl mit der Girlgroup Girls Aloud durch, die in der Castingshow ‚Popstars‘ entstanden war. Danach legte sie eine erfolgreiche Solokarriere hin – genau das, was Liam jetzt auch vorhat. Der Star schwärmt: “Sie ist eine wunderbare, wunderbare Person und es ist unglaublich, jemanden zu haben, der so viele Dinge nachvollziehen kann – jemand, der größere Schritte als ich getan hat. Ihre Solokarriere war unglaublich. Sie war 14 Jahre lang in der Industrie. Sie ist eine tolle Unterstützung für mich.“