Verlosung zum Kinostart von "Power Rangers"

Freitag, 17. März 2017, 16:22 Uhr

Die „Power Rangers“ stehen in den Startlöchern! Am 23. März kommt die Neuauflage des Retro-Klassikers auch in die deutschen Kinos.

Foto: Studiocanal

Fünf Teenager, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Jason (Dacre Montgomery), Kimberley (Naomi Scott), Billy (RJ Cyler), Trini (Becky G) und Zack (Ludi Lin) haben nichts weiter gemeinsam, als auf dieselbe High School im Städtchen Angel Grove zu gehen.

Als Jason und Billy durch Zufall auf etwas stoßen, das sie für uralte Fossilien halten, erwecken sie eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Die Ereignisse überschlagen sich und schweißen die fünf Teenager zusammen, als sie plötzlich auf unerklärliche Weise Superkräfte besitzen! Dass ihre neu erworbenen Fähigkeiten nicht nur ein Spiel sind, stellt sich schnell heraus, als ihnen Zordon, der einstige Red Ranger als Hologramm erscheint.

Von ihm erfahren sie, dass die Außerirdische Rita Repulsa (Elizabeth Banks) mit ihrer Alien-Armee einen Angriff auf die Erde plant. Um die Welt retten zu können, müssen die 5 nun innerhalb weniger Tage lernen, was normalerweise Jahre dauert: echte Power Rangers zu werden!

Millionen Fans lieben die Abenteuer der „Power Rangers“. Nun übernimmt eine neue Generation junger Helden die Aufgabe, die Welt vor der Zerstörung durch Außerirdische zu bewahren: Newcomer wie Naomi Scott („Der Marsianer“) als Pink Ranger, RJ Cyler („Me and Earl and the Dying Girl“) als Blue Ranger, Becky G als Yellow Ranger und Hollywood-Stars wie Elizabeth Banks als Rita Repulsa („Pitch Perfect“, „Die Tribute von Panem“), sowie Bryan Cranston als Zordon („Breaking Bad“, „Trumbo“) und Bill Hader als Stimme von Alpha 5 („Dating Queen“, „22 Jump Street“) zusammengekommen.

Foto: Studiocanal

