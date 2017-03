Handshake-Fail bei Trump und Merkel: Die besten Twitter-Reaktionen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) war gerade auf ihrem ersten Staatsbesuch in den USA mit Donald Trump als Präsidenten. Das Verhältnis der beiden Politiker war davor schon eher frostig, die Eiszeit ist aber noch immer nicht vorüber.

Denn beim gemeinsamen Fototermin im Weißen Haus weigerte sich Generalissimo Trump, die Hand seines weiblichen Gastes zu schütteln. Er ignorierte die Aufforderung der Journalisten und ebenso das direkte Nachfragen der Kanzlerin. Ein unverschämter Affront. Peinlich finden dieses Verhalten auch die User auf Twitter. Seht hier die besten Memes und Tweets zum Thema.

Wenn #Merkel auf #Trump trifft, lacht das Internet Tränen ???? https://t.co/pkPz9Nr4gI via @watson_news #merkeltrump Foto via @KotzenderStern pic.twitter.com/On7Mf0mnWB

After watching Merkel & Trump’s press conference I’m reminded of what should’ve been. #ThePeoplesPresident #StillWithHer pic.twitter.com/oTvTkJqoYu

— Roni?????????????Resist ???? (@paleblueeyes24) 17. März 2017