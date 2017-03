Let's Dance: Jörg Draeger ist schon wieder raus

Samstag, 18. März 2017, 10:34 Uhr

Die TV-Tanzsaison startete bei RTL: Die erste reguläre „Let´s Dance“-Folge sahen am Freitagabennd im Schnitt 3,77 Millionen Zuschauer.

Jörg Draeger und Marta Arndt. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Nach der „Kennenlernshow“ am 24. Februar 2017 startete gestern die erste von insgesamt zwölf Folgen des Tanzwettbewerbs. Und die Paare haben bei Wiener Walzer, Cha-Cha-Cha und Quickstep alles auf dem Tanzparkett gegeben. Doch für Jörg Draeger und Tanzpartnerin Marta Arndt hat es leider nicht gereicht.

Nach ihrem Auftritt (Cha Cha Cha zu „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher, 7 Jurypunkte insgesamt) mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen. Jörg Draeger: „Ich sehe das sportlich, bereue nichts und hatte viel Spaß.“ Bastiaan Ragas musste wegen einer Blinddarmentzündung in der 1. Show (wir berichteten) pausieren. Er tritt ab der 2. Show an.

Vanessa Mai und Christian Polanc. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der ersten Show: Motsi Mabuse (35), Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (49) konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben:

Susi Kentikian (29, Profiboxerin) und Profitänzer Robert Beitsch (25).

Cha Cha Cha: Fame, Irene Cara. 25 Punkte insgesamt.

Vanessa Mai (24, Sängerin) und Profitänzer Christian Polanc (38).

Cha Cha Cha: Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix), Imany. 29 Punkte insgesamt.





Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) und Profitänzer Erich Klann (29). Wiener Walzer: Bed Of Rose, Bon Jovi. 13 Punkte insgesamt.

Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) und Profitänzer Sergiu Luca (34).

Langsamer Walzer: Märchen schreibt die Zeit, Disney. 19 Punkte insgesamt.

Chiara Ohoven (31, Modedesignerin und Society-Girl) und Profitänzer Vadim Garbuzov (29). Langsamer Walze: Hero, Mariah Carey. 12 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) und Profitänzer Massimo Sinató (36).

Cha Cha Cha: Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini, Caterina Valente. 16 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch und Massimo Sinató. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) und Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Wiener Walzer: Love On The Brain, Rihanna. 25 Punkte insgesamt.

Jörg Draeger (71, Moderator) und Profitänzerin Marta Arndt (27).

Cha Cha Cha: Marmor, Stein und Eisen bricht, Drafi Deutscher. 7 Punkte insgesamt.

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (28). Cha Cha Cha: This Girl, Kungs vs. Cookin‘ On 3 Burners. 14 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) und Profitänzerin Isabel Edvardsson (34). Quickstep: Cheri Cheri Lady (Ballroom Version), Modern Talking. 14 Punkte insgesamt.

Ann-Kathrin Brömmel und Sergiu Luca. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (29).

Quickstep: Happy, Pharrell Williams. 20 Punkte insgesamt.

Faisal Kawusi (25, Comedian) und Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Cha Cha Cha: I’m Too Sexy, Right Said Fred. 12 Punkte insgesamt.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) und Christina Luft (26).

Cha Cha Cha: Geiles Leben, Glasperlenspiel. 11 Punkte insgesamt.

Heinrich Popow und Kathrin Menzinger. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Bastiaan Ragas (45, Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller) und Profitänzerin Sarah Latton (37). Geplant war: Quickstep: Things, Robbie Williams & Jane Horrocks.

Bastiaan musste wegen einer Blinddarmentzündung in der 1. Show pausieren. Er tritt ab der 2. Show an.

Bereits in der „Kennenlernshow“ am 24. Februar 2017 wurden die Stars benotet und die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting entscheiden: Der Star mit den meisten Punkten war „safe“. Die höchste Punktzahl der „Kennenlernshow“ erreichte dabei Vanessa Mai. Durch ihr Direktticket war die Sängerin somit bereits sicher in der zweiten Runde. Sylvie Meis (38) und Daniel Hartwich (38) moderieren die 10. Staffel des Tanzduells der Stars.

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

