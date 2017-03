Ridley Scott: So geht es mit "Alien" weiter

Samstag, 18. März 2017, 10:53 Uhr

Ridley Scott hat den Namen des nächsten ‚Alien‘-Films verraten. Der Regisseur offenbarte unlängst, dass er bereits das Drehbuch zum Nachfolger von ‚Alien: Covenant‘ fertiggestellt habe.

Foto: 2017 Twentieth Century Fox

Nun verriet er gegenüber dem ‚Sydney Morning Herald‘, dass das Projekt unter dem Namen ‚Alien: Awakening‘ läuft. ‚Alien: Covenant‘ dient als Auftakt einer Prequel-Trilogie. Sollte ‚Covenant‘ in den Kassen einschlagen, werden mindestens zwei weitere Filme folgen, deren Geschichten zwischen ‚Prometheus‘ und ‚Alien‘ angesiedelt sind. Scott zeigte sich willig, noch sechs weitere ‚Alien‘-Filme zu machen, sollte dies gewünscht werden. Bereits am Set 2016 hatte Scott erklärt: „Bis zu einem gewissen Grad musst du annehmen, dass der Film Erfolg haben wird und du bereitest dich besser darauf vor. Du willst keine zwei Jahre Pause. Also bin ich bereit, nächstes Jahr weiterzumachen.“

Der Filmemacher zeigte sich außerdem unermüdlich: „Wenn wirklich ein Franchise gewünscht ist, kann ich das noch sechs weitere Teile lang durchziehen.“ ‚Alien: Covenant‘ handelt von einer Gruppe Spezialisten (u.a. Michael Fassbender, Danny McBride, Demian Bichir, Billy Crudup und Callie Hernandez), die auf einen fremden Planeten reisen.

Allerdings ist der paradiesische Ort nicht das, was er auf den ersten Blick vermuten lässt. Am 18. Mai 2017 kommt der Film hierzulande in die deutschen Kinos.