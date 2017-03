Sahneschnittchen Adriana Lima: Der Nächste, bitte?

Samstag, 18. März 2017, 16:02 Uhr

Adriana Lima knutscht bereits wieder den Nächsten. Das Model hat sich vor nicht allzu langer Zeit von Julian Edelman getrennt. Nun wurde die 35-Jährige mit einem anderen Mann erwischt und zwar in eindeutiger Zweisamkeit.

Foto: Johnny Louis/WENN.com

Wieder ist es ein Sportler, wieder ist er jünger: Der 27-jährige Matt Harvey darf sich nun freuen. Bei einem Dinner in Miami ging es laut ‚Page Six‘ heiß her. „Sie konnten nicht ihre Hände voneinander lassen und sie lachten und fummelten herum wie Highschool-Schüler“, so ein Insider. Die Brasilianerin und Edelman sollen sich noch vor den Oscars getrennt haben. Am 28. Februar kam die schöne Brasilianerin schon alleine zu der Oscar-Party. Dabei hatte sie dem 30-Jährigen noch Anfang Februar beim ‚Super Bowl‘ in Houston zugejubelt.

Ein angeblicher Vertrauter der zweifachen Mutter verriet nun, dass sich das Paar nur sehr selten sehen konnte. Grund dafür sollen die vollen Terminkalender der beiden gewesen sein. Lima wolle sich daher fortan wieder voll und ganz ihrer Model- und Schauspielkarriere widmen und sich auf ihre beiden Töchter Valentina (7) und Sienna (4) konzentrieren.