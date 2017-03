Karl Lagerfeld: Man trägt jetzt Handy als Einstecktuch oder was?

Sonntag, 19. März 2017, 15:12 Uhr

Ein Rosenball als Familientreffen: Prinzessin Caroline traf in Monaco beim jährlichen Chsrity-Spektakel auf Tochter und Sohn.

Prinzessin Caroline von Hannover und Karl Lagerfeld beim Rosenball in Monaco. Foto: Jean-Pierre Amet

Strahlender Auftritt von Prinzessin Caroline von Hannover: Die 60-jährige Aristokratin stand im Mittelpunkt des traditionellen Rosenballs in Monte Carlo. Sie wurde am Samstagabend vom Modeschöpfer Karl Lagerfeld begleitet und trug ein langes schwarz-weißes Abendkleid mit Rüschen. Interessant: Der Meister, der zuletzt selten ohne sein Smartphone (entweder in der Hand oder eben neben dem Revers) gesichtet wurde, verfrachtete dies sichtbar in die Brusttasche. Ein neuer Trend?

Caroline traf bei dem Gesellschafts-Ereignis auch auf ihre Tochter Charlotte (30) und ihren Sohn Pierre Casiraghi (29). Dessen Ehefrau Beatrice Borromeo war laut einem Bericht der französischen Zeitschrift „Paris Match“ ebenfalls präsent – sie ist seit kurzem Mutter eines Sohnes. (dpa/KT)

Prinzessin Caroline von Hannover (m.), ihr Sohn Pierre Casiraghi und dessen Frau, Gräfin Beatrice Boromeo (l), mit r Karl Lagerfeld und Prinzessin Charlotte Casiraghi (r). Foto: Jean-Pierre Amet