Robbie Williams: Neues Album kommt auf YouTube

Sonntag, 19. März 2017, 12:18 Uhr

Robbie Williams veröffentlicht sein nächstes Album angeblich auf YouTube. Der 43-Jährige plant Berichten zufolge, einige Tracks, die es nicht auf seine letzte LP ‚The Heavy Entertainment Show‘ geschafft habe, als Sammelwerk auf der Video-Plattform herauszubringen.

Dieses soll den Titel ‚Under The Radar Volume 2‘ tragen. Ein Insider berichtete der ‚Sun‘: „Robbie hat die Songs aufgenommen und ist bereit, loszulegen. Die Tracklist für ‚The Heavy Entertainment Show‘ wurde sorgfältig von ihm ausgewählt, weil er wollte, dass [die LP] einen bestimmten Sound hat. Aber er hat immer noch viel großartige Musik in Reserve.“ Man dürfe also äußerst gespannt auf die neuen Veröffentlichungen des ‚Party Like A Russian‘-Sängers sein: „Es gibt auch faszinierendes Material, das von vorherigen Alben übrig geblieben ist und das die Fans bestimmt hören wollen. Nachdem er zuvor seine Fans so lange auf neue Musik warten ließ, will er, dass sie interessiert bleiben.“ Dieses Interesse könnte der Brite auch mit einer ungewöhnlichen Kollaboration entfachen.

Wie er kürzlich gegenüber ‚NME‘ verriet, würde er nämlich liebend gerne einen Song mit seinem Langzeit-Rivalen Liam Gallagher aufnehmen. Robbie erklärte: „Er arbeitet gerade an einem neuen Album. Ich war immer ein Fan von Oasis und ihm und freue mich sehr auf seine neue Platte. Es wäre verdammt cool, wenn wir etwas zusammen aufnehmen könnten.“ Trotzdem zeigte er sich skeptisch: „Ich glaube, dass er vielleicht noch nicht bereit dafür ist. Er wird nicht mit Robbie Williams zusammenarbeiten. Und das ist verdammt schade für mich, weil ich mich riesig freuen würde. Und es würde die Welt einen Tag lang schocken.“