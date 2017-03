Best Dress of the Day (460): Kate Middleton begeistert in Grün

Montag, 20. März 2017, 17:10 Uhr

Wenn Herzogin Kate Middleton ein bestimmtes Kleid trägt, ist es meistens innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dass die 35-Jährige eine wahre Fashionikone ist, sollte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein.

Fotos: David Sims/WENN.com

Auch am vergangenen Freitag zeigte sich die bildhübsche Herzogin in einem eleganten Ensemble vor der Presse anlässlich traditioneller Feierlichkeiten in London. Sie erschien in einem dunkelgrünen Mantelkleid, welches durch seine klassische Eleganz bestach. Der edle Schnitt stand Kate hervorragend. Hingucker waren Verzierungen aus luxuriösem Samt an Kragen, Taschen und Ärmeln sowie goldene Knöpfe an der Vorderseite.

Doch auch die Accessoires, die Kate trägt sind mindestens genau so gekonnt gewählt, wie ihre Kleider. Diesmal setzte sie auf die farblich perfekt abgestimmten Pumps und einen ausgefallenen, jedoch dezenten Fascinator für ihr Haar. Abgerundet wurde ihr Look durch eine damenhafte Hochsteckfrisur und die passenden, funkelnden Ohrringe.

Uns konnte Kate einmal mehr mit ihrem Styling begeistern und ist somit unser Fashionliebling des Tages! (HA)