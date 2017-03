Gwyneth Paltrow verkauft jetzt auch noch Vitamine für 85 Euro

Montag, 20. März 2017, 21:20 Uhr

Gwyneth Paltrow will Frauen mit Wunderpillen den Alltag erleichtern. Die Schauspielerin, die angeblich eine Hochzeit mit Brad Falchuk plant, ist eine starke Verfechterin eines gesunden Lebensstils. Im Zuge dessen gründete sie auch ihre Webseite ‚Goop‘, die einen Newsletter mit Gesundheitstipps sowie einen Online-Shop miteinschließt.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Dort gibt es nun auch ihre neue Vitaminserie zu kaufen. Die Pillen werben damit, frei von Gluten und gentechnisch modifizierten Organismen zu sein. Die enthaltenen Öle sind laut Angabe von “frischen, in der freien Wildbahn gefangenen Fischen“ extrahiert. Bislang gibt es vier verschiedene Ausgaben: ‚Balls In The Air‘ soll dank Beta-Carotin, Vitamin C und Vitamin E ein allgemeineres Wohlbefinden der Frau bewirken. Frauen in der Menopause sollten dagegen auf ‚High School Genes‘ zurückgreifen, die anscheinend den Stoffwechsel wieder auf Trab bringen. Gegen postnatalen Nährstoffmangel hilft ‚The Mother Load‘.

Die Tabletten mit dem ansprechenden Titel ‚Why Am I So Effing Tired?‘ sind dazu gedacht, Frauen dank einem hohen Level an Vitamin B zu mehr Energie zu verhelfen.

Mehr: Gwyneth Paltrow findet sich sexy: „Eine Kombi aus Erotik und Intellekt“

Für Paltrows Vitamine muss man jedoch tief in die Tasche greifen: Umgerechnet 85 Euro verlangt die Blondine für eine Monatsdosis. Ein Tagesvorrat besteht aus fünf bis sieben Tabletten. Auf der Instagram-Seite von ‚Goop‘ heißt es: “Wir haben mit vier ‚Goop‘-Ärzten zusammengearbeitet, um vier Protokolle zu erstellen, um die akuten Bedürfnisse der modernen Frau zu behandeln.“