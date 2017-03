Iggy Azalea: Am Freitag kommt neue Single

Montag, 20. März 2017, 12:30 Uhr

Iggy Azaleas neue Single kommt am Freitag (24. März) heraus. Die Rapperin hat die Veröffentlichung ihres neuen Tracks ‚Mo Bounce‘ auf Twitter angekündigt. Dazu postete die Künstlerin neun Ausschnitte des neuen Single-Covers auf Instagram, die zusammengesetzt das ganze Cover ergeben.

Jedes der Bilder ist mit der Unterschrift „#MoBounce March 24“ gekennzeichnet. Auf Twitter veröffentlichte die 26-Jährigen dann das gesamte Foto und lobte ihre Fans: „Leute, ihr habt die Stücke gut zusammengesetzt. Meine neue Single #MoBounce kommt nächsten Freitag raus! 3/24. Macht euch bereit.“ Das Foto zeigt die ‚Black Widow‘-Hitmacherin in einem Bikini vor einem Spiegel.

Eigentlich hatte die Powerfrau schon im letzten Jahr ein neues Album auf den Markt bringen wollen, doch private Probleme wie die Trennung von Nick Young hatten die Songwriterin dazu veranlasst, ihre neue Platte hinauszuzögern. So erklärte sie: „Ich weiß, ihr wartet schon lange auf das neue Album – SORRY!… Ich hoffe, meine Fans verstehen, dass mein Leben von so vielen persönlichen Veränderungen geprägt war…ich fand es wichtig, mich auch kreativ zu verändern. Ich möchte, dass meine Platte das reflektiert, was in meinem Kopf im Jahr 2017 vor geht.“