Jake Gyllenhaal glaubt an Aliens?

Jake Gyllenhaal glaubt an Leben auf anderen Planeten. Der 36-jährige Schauspieler, der in dem neuen Science Fiction-Horrorfilm ‚Life‘ einen Astronauten spielt, ist überzeugt davon, dass es Aliens gibt.

Foto: SonyPictures

Gyllenhaal könnte sich sogar vorstellen, dass die Extraterrestrischen inmitten unter uns wohnen. Er sagt der Zeitung ‚New York Daily News‘: „Ich glaube, es muss noch so viel erforscht werden. Ich glaube auf jeden Fall – da habe ich keinen Zweifel – egal, ob sie freundlich sind oder schon hier – ich glaube, es gibt noch eine Menge zu erforschen.“

Derweil gab Gyllenhaal in einem weiteren Interview bekannt, dass sein Herz schon immer der Musik gehörte. Zwar hat 36-Jährige eine beeindruckende Karriere als Schauspieler hingelegt, aber nur, weil er eigenen Angaben zufolge „wunderbares Glück“ hatte.

Deswegen freue er sich jetzt ganz besonders, seine Qualitäten als Sänger in dem Broadway-Revival ‚Sunday in the Park with George‘ unter Beweis stellen zu können.

Nach der Eröffnungsnacht des Stücks am Donnerstag (23. Februar) schwärmte der Star in den höchsten Tönen von seinem neuesten Projekt: „Es ist so schön, mich selbst durch die Musik auszudrücken. In meiner Familie und als Kind habe ich das schon immer gemacht.“