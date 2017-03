Zayn Malik: Dieser süße Spitzname für Gigi Hadid

Montag, 20. März 2017, 12:19 Uhr

Zayn Malik und Gigi Hadid haben Spitznamen füreinander. Der Ex-One Direction-Star hat enthüllt, dass das hübsche Model und er einander ganz spezielle Namen geben – manche sind wohl auch nicht ganz jugendfrei.

Foto: Will Alexander/WENN.com

Er verrät: “Ich nenne sie Gee, sie nennt mich Zee. Es gibt auch noch andere Spitznamen, aber die halte ich lieber privat.“ Das Paar lebt seit ungefähr einem Jahr gemeinsam in Los Angeles. Doch die Heimat des Briten hat die hübsche Blondine noch nicht kennengelernt. “Ich habe sie noch nie [in meine Heimatstadt] Bradford mitgenommen – noch nicht“, gesteht er. Jedoch habe Gigi seine Familie schon ein paar Mal in London getroffen. Wie der 24-Jährige Sänger weiter im Interview mit dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin berichtet, wollte er seine Liebste während der ‚Fashion Week‘ in Paris überraschen. Doch der romantische Plan ging gründlich schief.

“Sie wusste nicht, dass ich komme. Ich ging zu ihrer Suite, um an ihre Tür zu klopfen… Aber meine Nummer hat auf ihrem Handy zu einer europäischen gewechselt, also war es am Ende keine große Überraschung“, offenbart der ‚Like I Would‘-Sänger. “Aber sie hat mitgespielt.“ Am Ende habe sich der Trip ausgezahlt: “Ich hatte dort eine wundervolle Zeit mit meiner Freundin.“