Ellen DeGeneres: Zwei Gläser Wein, eine Tür - Notaufnahme

Dienstag, 21. März 2017, 21:08 Uhr

Ellen DeGeneres hat sich am Wochenende bei einem Unfall, der mit Wein zusammenhing, am Finger verletzt.Die 59-Jährige musste auf die Notaufnahme gebracht werden, weil sie sich den Finger verrenkt hatte.

Ellen DeGeneres mit der strahlenden Göttergattin Portia de Rossi. Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Ihren eigenen Angaben zufolge fiel sie in eine Tür, nachdem sie zwei Gläser Wein getrunken hatte. Die witzige Geschichte erzählte die Talk-Queen am Dienstag (21. März) in ihrer Show. Sie zeigte ihren Finger und gestand, dass sie sich davon nicht unterkriegen lassen wolle. „Ich werde euch erzählen, was passiert ist. Kennt ihr das bei Gymnastik, wenn du ein einhändiges Rad schlägst und du das Gewicht gleichmäßig auf all deine Finger verteilen musst? Also, ich hatte zwei Gläser Wein und bin in eine Tür gefallen“, so die Blondine.

Ellen und ihre Frau Portia de Rossi seien gerade von einem Abendessen zurück in ihr Haus in Kalifornien gekommen. Sie wollten einfach durch die Vordertür gehen, als der Komikerin das Missgeschick passierte. Sie sei an der Kante der obersten Treppenstufe hängengeblieben und dabei sei es passiert.

Die Moderatorin habe gewusst, dass irgendetwas falsch sei. „Mein erster Gedanke war ‚Kein Problem, ‚Obamacare‘ wird das abdecken'“, berichtet die Amerikanerin weiter. Portia habe sie dann ins Krankenhaus in die Notaufnahme gefahren. Dort angekommen sei ein Röntgenbild von ihrem Finger gemacht worden. Ellen wurde dann detaillierter über die Behandlung und zeigte ihren verletzten Finger. Sie erklärte: „Wisst ihr, was sie machen, wenn du dir deinen Finger ausgerenkt hast? Es ist sehr technisch. Was sie machen, ist, dass sie den ausgerenkten Teil nehmen und ihn einfach zurück an seinen Platz schnappen lassen.“ Sie hätte so starke Schmerzen gehabt, dass ihr ihre Krankenschwester Tammy ein Schmerzmittel angeboten hatte – ein Angebot, dass sie dankbar angenommen habe.