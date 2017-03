Emma Watson: Diese Riesen-Gage für die Schöne?

Dienstag, 21. März 2017, 11:03 Uhr

Emma Watson wurde angeblich mit einer attraktiven Gage belohnt. Obwohl ‚Die Schöne und das Biest‘ erst seit wenigen Tagen in den Kinos zu sehen ist, bricht der Film bereits Rekorde.

Foto: Andres Otero/WENN.com

So sollen laut ‚Blickpunkt: Film‘ und ‚InsideKino‘ am Wochenende rund 200.000 Besucher das Musical gesehen haben und sogar Abenteuer wie ‚Kong: Skull Island‘ in den Schatten gestellt haben. Seit letztem Donnerstag wurde der Streifen von rund 860.000 Zuschauern besucht und machte an den Kinokassen einen Umsatz von 8,8 Millionen Euro. Doch wieviel bekommt Hauptdarstellerin Emma Watson davon ab? Wie der ‚Hollywoodreporter‘ jetzt berichtet, soll die schöne Britin bereits vor dem Drehstart 2 Millionen Euro überwiesen bekommen haben. Trotz alledem sei ihre Gage abhängig von den Verkäufen an den Kinokassen.

Mehr zu Emma Watson: Ihre Belle wird aus der Reihe tanzen!

Da von mehreren hundert Millionen Euro gerechnet wird, könnte die Darstellerin rund 14 Millionen Euro erhalten, wie das ‚OK Magazin‘ vermutet. Die Website ‚InsideKino‘ hat bereits verlauten lassen, dass die Startzahlen des jetzigen Filmes die seines Vorgängers von 1991 um 150 Prozent übersteigen.